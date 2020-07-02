В Геленджике возбуждено уголовное дело о неоплате мэрией работ по муниципальному контракту

2 Июль 2020 2020-07-02T10:25:08+03:00

700 тысяч рублей не получил подрядчик за ремонт городского фонтана

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Прокуратура города Геленджика в ходе проверки установила , что управление ЖКХ мэрии курорта не оплатило своевременно 700 тысяч рублей подрядчику ООО «НоворосИнжиниринг» за техническое обслуживание и ремонт светомузыкального фонтана в Геленджике,как того требовали условия заключенного муниципального контракта.

Подобные действия чиновников мэрии привели к значительному ухудшению финансового положения предприятия и повлекли недоимку по налогам и задолженность перед контрагентами.

- Материалы проверки прокуратура направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности),- говорится в сообщении прокуратуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU