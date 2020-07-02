За неделю в Краснодаре отремонтировано 2600 квадратных метров дорог

2 Июль 2020 2020-07-02T11:01:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре за неделю с 22 по 28 июня привели в порядок 5 участков городских улиц, выполнив ямочный ремонт покрытия. Общая площадь отремонтированных участков составила 2 600 квадратных метров.

Речь идет об улицах Центральной, Платановом Бульваре, Панфилова, Айвазовского и переулке Широком.

С начала 2020 года подобные работы в краевом центре выполнены уже на 241 участке общей площадью около 60 тыс. кв. м

На сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства работает раздел о ходе ямочного ремонта дорог в краевом центре.

- В разделе размещается информация об уже выполненном ямочном ремонте дорог Краснодара,- сообщает пресс-служба городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU