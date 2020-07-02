ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России

2 Июль 2020 2020-07-02T10:48:48+03:00

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По сравнению с апрелем текущего года она выросла на 2,6 п.п. и достигла рекордного за всю историю банка показателя – 31,3%*.

В мае банк увеличил ипотечные продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 34,5% – ВТБ заключил свыше 24 тыс. сделок более чем на 62 млрд рублей. Всего за пять месяцев с начала года объем ипотечных выдач ВТБ превысил 311 млрд рублей, что на 23% выше результата января-мая прошлого года.

Одним из основным факторов, в мае позволивших поддержать спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-июня клиенты ВТБ провели по ней уже свыше 14 тыс. ипотечных сделок на 39 млрд рублей.

- ВТБ всегда уделял особое внимание процессу ипотечного кредитования, понимая социальную важность этого продукта. На протяжении последних лет мы планомерно увеличивали нашу долю на рынке, достигнув в мае исторического рекорда – доли на рынке более 31%. Это стало возможным благодаря улучшению условий по нашим программам, цифровизации внутренних процессов банка и клиентского пути, а так же продуктивному сотрудничеству с нашими партнерами – застройщиками и риелторами по всей России, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ по ставке от 7,9% годовых, а совместные программы с отдельными застройщиками позволяют получить ипотечный кредит со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. В рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тыс. рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости объекта недвижимости.

*По данным ЦБ РФ за май 2020 г.