2020-07-02T10:48:48+03:00
Экономика

ВТБ в мае выдал каждый третий ипотечный кредит в России

ВТБ по итогам мая 2020 года установил собственный рекорд по рыночной доле в сегменте ипотечного кредитования
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сравнению с апрелем текущего года она выросла на 2,6 п.п. и достигла рекордного за всю историю банка показателя – 31,3%*.

В мае банк увеличил ипотечные продажи по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 34,5% – ВТБ заключил свыше 24 тыс. сделок более чем на 62 млрд рублей. Всего за пять месяцев с начала года объем ипотечных выдач ВТБ превысил 311 млрд рублей, что на 23% выше результата января-мая прошлого года.

Одним из основным факторов, в мае позволивших поддержать спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%. По итогам апреля-июня клиенты ВТБ провели по ней уже свыше 14 тыс. ипотечных сделок на 39 млрд рублей.

- ВТБ всегда уделял особое внимание процессу ипотечного кредитования, понимая социальную важность этого продукта. На протяжении последних лет мы планомерно увеличивали нашу долю на рынке, достигнув в мае исторического рекорда – доли на рынке более 31%. Это стало возможным благодаря улучшению условий по нашим программам, цифровизации внутренних процессов банка и клиентского пути, а так же продуктивному сотрудничеству с нашими партнерами – застройщиками и риелторами по всей России, – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.

На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ по ставке от 7,9% годовых, а совместные программы с отдельными застройщиками позволяют получить ипотечный кредит со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. В рамках ипотечных программ кредит может быть оформлен на срок до 30 лет с суммой от 600 тыс. рублей до 60 млн рублей. Первоначальный взнос – от 10% от стоимости объекта недвижимости.

*По данным ЦБ РФ за май 2020 г.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ФСБ пресекла деятельность группы «черных оружейников», в которую входили и жители Кубани
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Мэр Краснодара побывал на стройплощадке новой школы на 1100 мест
На Кубани судебный пристав отказался от взятки в 200 тысяч рублей
Исследование: во 2 квартале 2020 года зарплаты в Краснодаре выросли у банкиров, упали у рестораторов
В Новороссийске автохам припарковался прямо на пляже
На Кубани уволили участкового, торговавшего марихуаной на рабочем месте
В Геленджике 29-летняя женщина убила собутыльника ударом ножа
Древний каменный портал обнаружили в лесу под Новороссийском
В Сочи турист из Московской области заблудился в лесу на горе Ахун
Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки в регионе выявлено 59 новых случаев заболевания COVID 19
Избирком Кубани: за поправки в Конституцию высказались почти 89% избирателей