Избирком Кубани: за поправки в Конституцию высказались почти 89% избирателей

2 Июль 2020 2020-07-02T10:59:05+03:00

На Кубани подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию. Фото мэрии Сочи

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Избирком Краснодарского края подвел предварительные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

- Общая активность участников голосования по Краснодарскому краю составила 85,56%. В общероссийском голосовании, которое проходило с 25 июня по 1 июля, приняло участие 3 623 320 жителей края. На вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» 88,92% участников голосования ответили «ДА», 10,57% участников голосования ответили «НЕТ»,- сообщает краевой избирком 2 июля.

В ближайшее время в избиркоме обещают на основании протоколов опубликовать окончательные данные об итогах волеизъявления жителей региона.

На Кубани в основной день голосования работали почти 2800 избирательных участков. В Сочи более половины избирателей проголосовали в период с 25 июня-еще до основного дня голосования.

Накануне в середине дня проголосовал вместе с семьей и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Поправки в конституцию – это возможность сохранить страну стабильной и развивающейся, сильной державой. Возможность, чтобы в нашей стране был сильный президент. Это значит, что у моих детей, у всех россиян будет уверенное завтра, – отметил губернатор. – Я благодарен жителям края за большую активность. Это важно – прийти на избирательные участки и выразить свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU