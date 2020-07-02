2020-07-02T13:30:50+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае: за сутки в регионе выявлено 59 новых случаев заболевания COVID 19

Мы собрали всю информацию о заболеваемости коронавирусов на Кубани
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В крае выявлено 59 новых случаев COVID 19В крае выявлено 59 новых случаев COVID 19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Краснодаре за последние сутки выявлено 17 зараженных, в Сочи – 14, в Отрадненском районе – семь, по три – в Апшеронском и Выселковском районах, по два – в Калининском, Тихорецком, Кавказском районах и Армавире.

По одному заболевшему выявлено в Динском, Северском, Павловском, Белореченском, Крымском и Новокубанском районах, а также Геленджике.

COVID 19 обнаружен у 39 женщин и 20 мужчин в возрасте до 80 лет. Несовершеннолетних пациентов семеро.

- Заболели дети 3 и 9 лет в Тихорецком районе, 3 и полутора лет в Краснодаре, а также 3, 5 и 6 лет в Сочи,- сообщает региональный Минздрав .

В обсерваторах края находятся 286 граждан. За период с начала пандемии в них выявлено 74 человека с коронавирусом.

Тем временем, с 3 июля на железные дороги региона вернутся любимые многоими пассажирами электропоезда «Ласточка».

В том числе на маршруты возвращаются составы, курсирующие по маршруту Адлер – Краснодар и по ряду иных весьма популярных направлений.

Ранее движение поездов было отменено в начале апреля из-за распространения коронавируса.

Также с 3 июля в школах региона начинается сдача первых экзаменов.

По данным Минобрнауки края, он будут проведены согласно требованиям Роспотребнадзора - все аудитории оборудованы системами онлайн-видеотрансляции, рециркуляторными лампами и сплит-системами.

Входы в пункты проведения экзаменов оснащены металлоискателями и бесконтактными термометрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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