2020-07-02T11:38:19+03:00
Карта Кубани

Древний каменный портал обнаружили в лесу под Новороссийском

Ученые говорят, что это может быть неисследованный ранее дольмен
Виталий КАРНАУХ
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Фото: Новороссийский рабочий.Фото: Новороссийский рабочий.
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Пару дней назад егерь местного лесного хозяйства прогуливался по горным окрестностям Новороссийска. За вторым перевалом Маркохта наткнулся на удивительную находку – груду камней. При этом мужчина интуитивно понял, что попали сюда эти изваяния не природным путем, слишком уж аккуратно лежат. О странной находке егерь рассказал сотрудникам городского исторического музея-заповедника.

Когда музейщики стали его расспрашивать, то мужчина в подробностях описал найденную каменную систему. В частности, среди развалин ему удалось разглядеть портал с круглым отверстием. Специалисты сразу определили, что это может быть ранее неисследованный дольмен.

Сейчас научные сотрудники музея-заповедника собирают экспедицию к месту находки. Они отмечают, что подобные факты очень важны для науки.

- В Новороссийске может появиться еще один памятник археологии, - говорят ученые.

Напомним, в настоящее время в окрестностях города-героя изучены лишь четыре дольмена. Всего на территории Западного Кавказа, по некоторым данным, известны 3000 дольменов, изучено из них лишь 6%.

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