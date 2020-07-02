В Геленджике 29-летняя женщина убила собутыльника ударом ножа

2 Июль 2020 2020-07-02T11:47:05+03:00

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В ночь на 30 июня 2020 года компания выпивала в одном из частных домов в Геленджике. Затем один из участников пьянки взялся проводить собутыльницу.

Знакомый стал грубо оскорблять женщину, доведя ее до крайней степени возмущения. Она нанесла ударила мужчину ножом в область бедра, после чего ушла домой. От полученного ранения и большой кровопотери тот скончался.

Тело убитого рано утром на улице Шмидта обнаружили местные жители, о чем и сообщили в полицию.

- Следственным отделом по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю в отношении 29-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в причинении телесных повреждений 47-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ). В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU