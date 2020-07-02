В Новороссийске автохам припарковался прямо на пляже

2 Июль 2020 2020-07-02T12:38:30+03:00

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Солнце на Кубани уже печет давно, россияне мчат к морю – больно устали от домашней самоизоляции. Пробки на подъездах к курортам уже обеспечены. Ну, а сами пляжи – завалены россыпью купающихся и загорающих.

Кто останавливается в отелях, другие едут в санатории по путевкам, у иных – лишь однодневные поездки. А есть те, кто, минуя всевозможные запреты, показывает явное неуважение к отдыхающим. Например, в Новороссийске водитель припарковал свое авто прямо на пляже Алексино. Его не смутило даже то, что бросить машину пришлось прямо посреди людей – территория ведь общественная и на парковку мало походит. Жители и гости города-курорта возмущены: почему им оказывают такое неуважение?

Очевидцы сообщают, что с нарушителем в настоящий момент разбираются сотрудники полиции.

- Местные жители сообщили о данном факте в полицию. Сотрудники незамедлительно выехали на место. В настоящий момент автомобиль эвакуирован, проводится проверка, - сообщили корреспонденту "КП" в УВД Новороссийска.

Водитель бросил свое авто прямо на пляже в Новороссийске.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU