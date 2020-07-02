Исследование: во 2 квартале 2020 года зарплаты в Краснодаре выросли у банкиров, упали у рестораторов

2 Июль 2020 2020-07-02T12:19:24+03:00

В краевом центре средний заработок в месяц по итогам 2 квартала 2020 года составил 40,9 тыс. рублей

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Такие данные следуют из исследования аналитического центра Авито Работы.

- В ТОП 5 наиболее высокооплачиваемых профессий Краснодара вошли сотрудники банков, строители, автомобильный бизнес, сфера транспорта и логистики и специалисты по управлению персоналом,-говорится в отчете.

За год средняя зарплата выросла в Краснодаре на 8%,говорится в материалах исследования, а за 3 квартал 2020 года - на 6%.

При этом самыми высокооплачиваемыми сферами стали банки со средней зарплатой 54,8 тыс. рублей в месяц и строительство, где средняя зарплата выросла до 50,4 тысячи.

Сильнее всего упали зарплаты в сфере туризма и ресторанном бизнесе (-6,8%) за квартал. В остальных сферах предлагаемые работодателями зарплаты поубавились на 1-4%.

ИСТОЧНИК KP.RU