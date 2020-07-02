Исследование: во 2 квартале 2020 года зарплаты в Краснодаре выросли у банкиров, упали у рестораторов
Такие данные следуют из исследования аналитического центра Авито Работы.
- В ТОП 5 наиболее высокооплачиваемых профессий Краснодара вошли сотрудники банков, строители, автомобильный бизнес, сфера транспорта и логистики и специалисты по управлению персоналом,-говорится в отчете.
За год средняя зарплата выросла в Краснодаре на 8%,говорится в материалах исследования, а за 3 квартал 2020 года - на 6%.
При этом самыми высокооплачиваемыми сферами стали банки со средней зарплатой 54,8 тыс. рублей в месяц и строительство, где средняя зарплата выросла до 50,4 тысячи.
Сильнее всего упали зарплаты в сфере туризма и ресторанном бизнесе (-6,8%) за квартал. В остальных сферах предлагаемые работодателями зарплаты поубавились на 1-4%.
ИСТОЧНИК KP.RU