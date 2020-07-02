На Кубани судебный пристав отказался от взятки в 200 тысяч рублей
Бывший представитель коллегии адвокатов Кубани устал ожидать исполнения судебного решения и ррешил радикально ускорить этот процесс.
Для этого он обратился к заместителю старшего судебного пристава Новороссийского городского отдела с предложением улучшить личное благосостояние сотрудника УФССП путем передачи ему 200 тысяч рублей.
Пристав для виду согласился, но при этом сообщил о предложении адвоката в правоохранительные органы региона.
Оперативники задержали нетерпеливого адвоката на территории аэропорта Анапы с поличным в момент передачи взятки.
- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Все обстоятельства уточняются, - сообщает пресс-служба УФССП по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU