На Кубани судебный пристав отказался от взятки в 200 тысяч рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T12:35:14+03:00

На Кубани судебный пристав отказался от взятки в 200 тысяч. Фото УФССП по краю

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Бывший представитель коллегии адвокатов Кубани устал ожидать исполнения судебного решения и ррешил радикально ускорить этот процесс.

Для этого он обратился к заместителю старшего судебного пристава Новороссийского городского отдела с предложением улучшить личное благосостояние сотрудника УФССП путем передачи ему 200 тысяч рублей.

Пристав для виду согласился, но при этом сообщил о предложении адвоката в правоохранительные органы региона.

Оперативники задержали нетерпеливого адвоката на территории аэропорта Анапы с поличным в момент передачи взятки.

- По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Все обстоятельства уточняются, - сообщает пресс-служба УФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU