2020-07-02T13:05:36+03:00
Общество

Мэр Краснодара побывал на стройплощадке новой школы на 1100 мест

Работы постепенно возвращаются к нормальному графику
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Мэр Краснодара проинспектировал строительство новой школы. Фото мэрии КраснодараМэр Краснодара проинспектировал строительство новой школы. Фото мэрии Краснодара
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Работы по строительству школы по национальному проекту «Жильё и городская среда» на 1100 мест на улице Изобильной в краевом центре, на бывшей территории лагеря труда и отдыха «Ивушка» шли с отставанием из-за карантинных ограничений.

Однако теперь ситуация начинает возвращаться в нормальное русло, и работы понемногу начинают входить график. В подрядной организации сумели решить финансовые проблемы.

Выездное совещание на объекте провел глава Краснодара Евгений Первышов.

— Вижу, что уже есть ускорение — материалы закупают активно, увеличили число рабочих. Мы, со своей стороны, предпринимаем все меры для того, чтобы оказать подрядчику необходимую помощь, — отметил Евгений Первышов.

Сейчас на объекте прокладывают инженерные коммуникации. В строительстве задействованы 130 рабочих и специалистов В одном из блоков здания уже началась внутренняя отделка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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