2020-07-02T14:13:24+03:00
Общество

350 школ Кубани получат высокоскоростной доступ в Интернет

Оснащение школ ведется в рамках нацпроекта
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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350 школ Кубани получат скоростной Интернет. Фото администрации КК350 школ Кубани получат скоростной Интернет. Фото администрации КК
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Благодаря нацпроекту «Цифровая образовательная среда» в 2020 году сразу 350 общеобразовательных школ региона получат возможность пользоваться высокоскоростным доступом в Интернет.

Скорость соединения у школьных гаджетов достигнет весьма впечатляющих 50 - 100 мегабит в секунду.

Быстрый Интернет, как ожидают власти края, самым благоприятным образом отразится на росте квалификации педагогов и облегчит ведение хозяйственной отчетности.

- В 2019 году доступ к высокоскоростному Интернету получили 311 образовательных организаций края, а уже в 2021 году к сети планируется подключить все учреждения,-сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Всего в 2020 году на выполнение планов по восьми региональным разделам нацпроекта «Образование» выделяется более 3,5 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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