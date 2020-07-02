Смерть от коронавируса на Кубани: в Краснодаре скончалась 61-летняя женщина
61-летняя жительница Краснодара 19 июня была помещена в городскую клиническую больницу №3
До этого она жаловалась на кашель и повышение температуры до 39 градусов и пыталась лечиться самостоятельно. Тест на коронавирус дал положительный результат.
Вскоре состояние пациентки ухудшилось, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в специализированном стационаре. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жительницу краевого центра не удалось.
- Женщина также страдала нарушением сердечного ритма, гипертонической болезнью и сахарным диабетом, - сообщает Минздрав региона.
Как ранее сообщалось, за минувшие сутки на Кубани выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Между тем, Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края предложил жителям региона проверить наличие иммунитета к коронавирусу. Для участия в исследовании необходимо заполнить анкету на сайте учреждения здравоохранения.
Запись на очное тестирование возможна только в электронном виде, по телефону звонки не принимаются.
ИСТОЧНИК KP.RU