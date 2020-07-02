2020-07-02T15:35:27+03:00
Общество

Смерть от коронавируса на Кубани: в Краснодаре скончалась 61-летняя женщина

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 79 летальных случаев
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Краснодаре от COVID 19 скончалась 61-летняя женщинаВ Краснодаре от COVID 19 скончалась 61-летняя женщинаФото: Андрей АБРАМОВ
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61-летняя жительница Краснодара 19 июня была помещена в городскую клиническую больницу №3

До этого она жаловалась на кашель и повышение температуры до 39 градусов и пыталась лечиться самостоятельно. Тест на коронавирус дал положительный результат.

Вскоре состояние пациентки ухудшилось, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в специализированном стационаре. Однако, несмотря на усилия врачей, спасти жительницу краевого центра не удалось.

- Женщина также страдала нарушением сердечного ритма, гипертонической болезнью и сахарным диабетом, - сообщает Минздрав региона.

Как ранее сообщалось, за минувшие сутки на Кубани выявлено 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Между тем, Центр гигиены и эпидемиологии Краснодарского края предложил жителям региона проверить наличие иммунитета к коронавирусу. Для участия в исследовании необходимо заполнить анкету на сайте учреждения здравоохранения.

Запись на очное тестирование возможна только в электронном виде, по телефону звонки не принимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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