2020-07-02T16:12:07+03:00
Общество

Международный аэропорт Сочи принял первые рейсы авиакомпании Azur Air

На курорт прибыли туристы из Москвы, Казани и Екатеринбурга
Юлия БАРАНОВА
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Международный аэропорт Сочи принял первые рейсы авиакомпании Azur Air. Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи.Международный аэропорт Сочи принял первые рейсы авиакомпании Azur Air. Фото пресс-службы Международного аэропорта Сочи.
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Международный аэропорт Сочи принял первые рейсы авиакомпании Azur Air в рамках открытия туристических полетов по России

Международный аэропорт Сочи имени Виталия Севастьянова начал принимать рейсы авиакомпании Azur Air из пяти городов России. Первые туристы прибыли на курорт из

Международный аэропорт Сочи принял первые рейсы авиакомпании Azur Air из Москвы, Казани и Екатеринбурга.

- Изначально программу полетов планировалось начать с 1 июня, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было принято решение отложить старт на месяц, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Действие полетной программы запланировано до конца летнего курортного сезона.

Рейсы по маршруту «Москва-Сочи» будут выполняться ежедневно. Полеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани намечено делать два раза в неделю. Направления будут обслуживать на самолетах Boeing 767-300, которые рассчитаны на 336 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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