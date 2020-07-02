2020-07-02T16:44:29+03:00
Общество

Директор компании в Адыгее подозревается в миллионной афере

Руководитель чудесным образом «утерял» 1,2 миллиона чужих рублей
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Адыгее директор ООО подозревается в злоупотреблениях. Фото СК РФВ Адыгее директор ООО подозревается в злоупотреблениях. Фото СК РФ
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В Адыгее следственные органы выясняют любопытные подробности деятельности директора одного из местных ООО.

С октября 2016 по март 2018 года мужчина был директором ООО «Строй-Техно».

В 2017 году эта компания обязалась по двум договорам поручения оплачивать часть потребляемой другой организацией электроэнергии.

По данным следствия, с января по март 2018 года директор ООО, вопреки законным интересам предприятия, и зная, что население полностью оплатило потребленную электроэнергию, в нарушение условий договоров поручительства, сам оплатил на 1,2 миллиона рублей меньше перечисленной суммы.

Куда именно подевалась арифметическая разница-это и предстоит выяснить следователям.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого в злоупотреблениях директора.

- Тахтамукайским межрайонным следственным отделом республиканского управления СКР по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Строй-Техно». Он подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.201 УК РФ), - сообщает СУ СК по Адыгее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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