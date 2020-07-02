2020-07-02T16:42:44+03:00
Общество

В Геленджике мужчина в ходе пьянки задушил приятеля

Дружеская вечеринка завершилась трагически
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Житель Геленджика задушил приятеля во время пьянки. Фото прокуратура ККЖитель Геленджика задушил приятеля во время пьянки. Фото прокуратура КК
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На заседании Геленджикского городского суда рассмотрено дело об убийстве, совершенном в феврале 2020 года.

16 февраля этого года 43-летний местный житель пришел к своему знакомому Руслану Гафарову в его дом на улице Садовой хутора Широкая щель. Там приятели начали пьянствовать.

В процессе обильных возлияний между собутыльниками зашел спор, перешедший сначала в словесный конфликт, а затем и в драку, в ходе которой Гафаров ударил друга по лицу не менее восьми раз, а затем повалил его на пол и стал душить.

Вскоре тот перестал подавать признаки жизни.

Суд вынес приговор в отношении 47-летнего Руслана Гафарова, который признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ)

— С учетом мнения гособвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год,-говорится в сообщении краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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