Студенты СГУ стали участниками проекта «Волонтеры Конституции»

2 Июль 2020 2020-07-02T17:11:17+03:00

Сочинские студенты-добровольцы отлично поработали во время подготовки к Общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию Российской Федерации

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Они работали на четырех информационных точках в Лазаревском и Центральном районах Сочи под руководством руководителя регионального общественного корпуса «Волонтеры Конституции» в Краснодарском крае – директора Центра подготовки волонтеров Сочинского государственного университета «Форвард» Сергея Черемшанова.

На четырех информационных точках в Лазаревском и Центральном районах Сочи под руководством руководителя регионального общественного корпуса «Волонтеры Конституции» в Краснодарском крае – директора Центра подготовки волонтеров Сочинского государственного университета «Форвард» Сергея Черемшанова волонтеры из СГУ, филиала университета юстиции, Лазаревского филиала РУДН и движения «Молодая гвардия» в течение двух недель разъясняли сочинцам и гостям курорта смысл поправок, вносимых в текст Основного закона страны. И делали это очень убедительно, о чем было заявлено на прошедшей 2 июля в актовом зале СГУ церемонии подведения итогов работы сочинских добровольцев над проектом «Волонтеры Конституции».

- Мне хочется от души поблагодарить вас, ребята, за активное участие в этом политическом проекте. Очень важно было объяснить людям смысл каждой из поправок, вносимых в текст Конституции России, доказать, что они положительно повлияют на нашу жизнь в будущем. Со всеми сложными проблемами вы сумели справиться, к тому же научившись при этом работать в единой команде, - подчеркнула в своем приветствии ректор Сочинского государственного университета, профессор Галина Романова.

Фото: пресс-служба СГУ.

- Своей добровольной работой над проектом «Волонтеры Конституции» вы еще раз подтвердили, что молодые сочинцы активно поддерживают все проходящие в нашей стране преобразования! К тому же делали это радостно, с улыбками. Спасибо вам за это! – поблагодарила студентов заместитель начальника управления молодежной политики администрации Сочи Марина Назарова.

В Краснодарском крае внесение поправок в Конституцию РФ поддержали более 88 процентов голосовавших. Во многом этому способствовала и успешная реализация проекта «Волонтеры Конституции». Роспатриотцентр, организовавший Всероссийский проект «Волонтеры Конституции», положительно оценил результаты работы команды СГУ во главе с Сергеем Черемшановым в Краснодарском крае.