Энергетики подготовили к зиме высоковольтные линии в Краснодарском энергорайоне

2 Июль 2020 2020-07-02T17:42:43+03:00

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Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») продолжают реализовывать масштабную ремонтную программу 2020.. В рамках подготовки к зимнему сезону специалисты компании привели в порядок 800 км ЛЭП низкого класса напряжения. Эти энергообъекты отвечают за подачу электричества к более полумиллиона жителей. Высоковольтные линии питают бытовых абонентов и важные социальные объекты на территории сельских населенных пунктов Краснодара, Динского, Северского, Горячеключевского районов. В зоне ответственности филиала также Теучежский и Тахтамукайский районы Республики Адыгея.

Для защиты присоединений воздушных ЛЭП от перегрузок и коротких замыканий энергетики также отремонтировали 150 трансформаторных подстанций. Кроме того, специалисты заменили более 500 опор, а также заменили старые фарфоровые изоляторы на новые, изготовленные из закаленного стекла. Современные изоляторы отличаются повышенной устойчивостью к перепадам температур, воздействию атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов.

В настоящее время сотрудники компании продолжают комплекс ремонтных мероприятий по подготовке к зиме. В планах компании на этот год привести в порядок более тысячи километров воздушных линий, заменить 720 опор, и провести капитальный ремонт 430 единиц оборудования крупных питающих центров.

Своевременный ремонт о контроль состояния воздушных трасс линий электропередачяи является необходимой частью работы по подготовке электросетевого комплекса к работе в холодное время года, когда возможно возникновение пиковых нагрузок.

Для абонентов компании работает телефон горячей линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).