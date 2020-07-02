В Сочи состоится боксерский турнир WBC

2 Июль 2020 2020-07-02T17:55:51+03:00

Он перенесён на курорт из Санкт-Петербурга из-за пандемии

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В Сочи 15 августа состоится боксерское шоу «Столото. Вечер бокса WBC». Турнир состоится в рамках 58 конвенции Всемирного боксерского совета (WBC). Местом проведения станет WOW ARENA в Красной Поляне.

-В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире 58 конвенция Всемирного боксерского совета, которая должна была состояться в Санкт-Петербурге, будет проводиться в онлайн-формате с 12 по 15 августа, - рассказали организаторы.

А международный турнир, который по традиции завершает боксерский совет, перенесли в Сочи. Предстоящая конвенция будет посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Среди участников соревнований лучшие боксеры мира. Главный бой турнира — отборочный поединок за титул чемпиона мира WBC между Русланом Файфером и Алексеем Папиным.

Напомним, что титулами чемпиона мира WBC в разное время владели легендарные боксеры: Мухаммед Али, Майк Тайсон, Рой Джонс, Флойд Майвезер. В настоящее время зеленый пояс чемпиона удерживают Василий Ломаченко, Сауль Альварез, Тайсон Фьюри.

ИСТОЧНИК KP.RU