Транспортники Кубани попали в список пострадавших из-за пандемии предприятий

2 Июль 2020 2020-07-02T17:58:03+03:00

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Постановление подписал глава российского Правительства Михаил Мишустин. В документе сообщается, что такие виды деятельности, как перевозка пассажиров железнодорожным транспортом между городами, а также деятельность морского пассажирского транспорта и внутреннего водного – попали в список пострадавших отраслей от коронавируса.

- Транспорт и дорожное хозяйство, конечно, ощутили на себе карантин. Пассажиропоток по всем видам транспорта сократился, - резюмировал министр экономики региона Александр Руппель.

К слову, по сравнению с прошлым годом в настоящее время поток пассажиров, например, железнодорожного транспорта упал на 70%. Однако теперь транспортники получат поддержку от государства. Им положена налоговая отсрочка, а также отсрочка по аренде имущества муниципальной и государственной собственности. Кроме того, власти предусмотрели выдачу беспроцентных кредитов на срочные нужды и выплату зарплат и льготные кредиты со ставкой в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Для малых и средних бизнесменов возможна отсрочка по уплате страховки и ее снижение в два раза, если работники получают за свою работу выше одного МРОТ.

ИСТОЧНИК KP.RU