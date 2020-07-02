2020-07-02T18:34:11+03:00
Общество

В Сочи стартовал проект «Музыка закатов»

На приморской набережной для туристов выступают лучшие артисты курорта
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи стартовал проект «Музыка закатов».В Сочи стартовал проект «Музыка закатов».Фото: Анна МАЕВА
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В Сочи стартовали бесплатные концерты живой музыки под открытым небом. Новый проект называется «Музыка закатов».

- Каждую пятницу и субботу на набережной, недалеко от Сочинского цирка, будут проходить выступления лучших сочинских артистов, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Первые два музыкальных вечера уже состоялись. Лауреат международных конкурсов Владимир Королевский и заслуженный артист России Владимир Шохов играли на закате. Вокальную партию исполнила солистка Камерной филармонии Сочи Елена Купатадзе.

На набережной провели и джазовый вечер. На уличной сцене импровизировали знаменитые сочинские музыканты – певица Лаура Водяницкая, пианист, заслуженный артист Кубани Сергей Кокорин и контрабасист Сергей Землянухин.

3 и 4 июля намечено провести концерты вокального проекта Sochi Solo и ансамбля казачьей песни «Любо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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