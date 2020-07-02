Среди 12 команд на конкурсе «Десантный взвод» в Пскове победили новороссийские военные
В Псковской области прошел второй этап конкурса «Десантный взвод», который проводят в рамках «АрМИ-2020». На этот раз состязались друг с другом 12 команд. Задача была не из легких – преодолеть 5 километров препятствий и поразить мишени из пушки.
Десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения удачно преодолели противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, минно-взрывное заграждение, огненную полосу, брод и другие препятствия. Кроме того, на каждом этапе необходимо было попасть в мишени на расстоянии 1400, 1500 и 1600 метров.
За нарушения военные наказывались – 30 секунд штрафа. Но для ребят из Новороссийска путь оказался легким – общий результат трех кубанских экипажей составил 27 минут 52 секунды. Они не оставили шансов на победу соперникам.
Новороссийские десантники стали победителями конкурса «Десантный взвод-2020».
К слову, вторыми стали хозяева площадки – военные из Пскова, они уступили победителям на 12 минут. Третьими к финишу пришли десантники из Омска.
ИСТОЧНИК KP.RU