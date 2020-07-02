2020-07-02T21:39:04+03:00
Политика

Партия «Новые Люди» представит 39 кандидатов на выборы в гордуму Краснодара

Сооснователь партии Александр Даванков рассказал о целях предвыборной кампании
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Сооснователь партии Новые Люди Александр Даванков на встрече в КраснодареСооснователь партии Новые Люди Александр Даванков на встрече в Краснодаре
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Партия «Новые Люди» намерена громко заявить о себе на выборах в городскую думу Краснодара седьмого созыва, которые состоятся 13 сентября. Ее представители будут выдвигаться по каждому округу. Партия уже определила 39 кандидатов по списку, и 38 - по одномандатным округам.

Как рассказал сооснователь партии бизнесмен Александр Даванков, это действительно новые люди без политического прошлого, но у каждого из них уже есть свой социальный проект, который направлен на то, чтобы сделать жизнь горожан лучше.

- Наши кандидаты – это жители Краснодара, - заявил Александр Даванков. - Лучше них никто не знает болевые точки города. Это люди, которые могут и хотят что-то менять вокруг. Мы же хотим, чтобы люди могли проявить себя. Мы не назначаем победителей, а даем возможности всем. Мы хотим взрастить в России целую плеяду интересных новых политиков. Мы - не партия чиновников, и не можем выиграть только потому, что наши представители занимают высокие посты. Мы пойдем совсем другим путем.

Среди кандидатов от партии «Новые люди» учитель года Краснодара и директор Музыкального кадетского корпуса Владимир Копылов, учредитель общественного движения ПОСТ №1 Сергей Кусмаков, актер и ведущий Андрей Трегубов, хирург Павел Асташкин.

По мнению Александра Даванкова, большая часть горожан понятия не имеет, что происходит в городской думе. А задача «Новых Людей» – вернуть жизнь в политику и дать возможность горожанам влиять на распределение городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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