2020-07-02T23:04:41+03:00
Общество

«Следствие ничего не нашло, но устраивает допросы»: депутат Госдумы Наталья Костенко возьмет на личный контроль дело в отношении журналистов о клевете

В Центре правовой поддержки журналистов считают, что дело должны были закрыть по истечению срока давности
Никита ВЫСОЦКИЙ
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Наталья Костенко обратилась в федеральные надзорные структуры.Наталья Костенко обратилась в федеральные надзорные структуры.
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Депутат Госдумы Наталья Костенко негативно высказалась о ходе расследования уголовного дела в отношении журналистов о клевете, которое возбудили ростовские следователи в октябре 2017 года. Как стало известно «КП», поводом для резкой критики стало обращение главного редактора кубанского издания «Юг Times» Марины Тугаевой в Центр правовой поддержки журналистов ОНФ.

Руководитель газеты заявила, что на нее следователи оказывают давление. Так, по словам Марины Тугаевой, в период карантина ее вызывали на допрос в качестве свидетеля. Ее возмутил тот факт, что силовики требовали строгой явки, когда граница между Кубанью и Ростовской областью была закрыта. К слову, только на этой неделе там отменили порядок отправления в обсерваторы всех, кто прибывает из других регионов. Таким образом силовики, по мнению редактора, поставили перед ней заведомо неисполнимые условия.

Помимо этого, следствие требует также предоставить им внутриредакционные документы, а также обеспечить допрос всех сотрудников, которые ранее работали в «Юг Times». Марина Тугаева удивлена тем, что должна для следователей искать бывших сотрудников, которые уже не сотрудничают с изданием.

Как отмечают сами журналисты издания, в последнем запросе следователь заинтересовался 10 журналистами разного уровня, куда вошли Олег Лурье (замредактора «Экспресс-газеты») и Сергей Минаев (ведущий программы «Светская кухня» на телеканале «Комсомольской правды»).

- Характер этих требований говорит не о желании выяснить правду, а оказать давление на журналистов. В апреле руководитель Главного следственного управления СКР Эдуард Кабурнеев уверял меня, что вызов Тугаевой в качестве свидетеля не связан с ее редакционной деятельностью и газетой «Юг Times», но тогда непонятно, почему следствие продолжает после обыска затребовать внутриредакционные документы и интересоваться именно журналистами газеты, - говорит Наталья Костенко.

Депутат просит федеральные органы дать правовую оценку действиям следствия. Специалисты Центра уверены, что силовики к настоящему времени уже провели все возможные следственные действия, но ничего не нашли. Однако принимать решение о прекращении дела в связи с истечением срока давности они не намерены, потому и устраивают нескончаемые допросы журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Следствие ничего не нашло, но устраивает допросы»: депутат Госдумы Наталья Костенко возьмет на личный контроль дело в отношении журналистов о клевете
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