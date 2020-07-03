Оперативники угрозыска в Новороссийске задержали опасную банду грабителей

3 Июль 2020 2020-07-03T08:06:41+03:00

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Сотрудники уголовного розыска Новороссийска, в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили местонахождение и задержали двоих опасных преступников, которым до этого в течение полутора лет удавалось ускользать от полиции.

Эти люди в декабре 2018 года, отжав металлопластиковое окно в частном доме в Новороссийске, на улице Калистратова и угрожая хозяевам домовладения оружием, вынесли из особняка золотые украшения,13 тысяч долларов и полмиллиона рублей наличными. Общий ущерб от ограбления составил более 1 миллиона рублей.

В середине июня оперативники задержали грабителей. Ими оказались двое 29-летних жителей Крымского района. Один из них был ранее судим за грабеж.

- Для задержанным судом выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование обстоятельств преступления продолжается,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU