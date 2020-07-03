Температура воды в Черном море на курортах Краснодарского края: Ейск бьет рекорды

3 Июль 2020 2020-07-03T08:18:00+03:00

Мы собрали информацию о температуре морской воды на курортах края

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Июльская жара продолжает делать свое дело- на многих приморских курортах Кубани температура воды у побережья поднимается до рекордных значений.

Например, в Ейске этот показатель уже составляет 27 градусов. Чуть прохладнее вода в Туапсе и Сочи - но всего на 1 градус.

А в Анапе и Геленджике температура воды наиболее комфортна для купания — 25 градусов.

Жара выше 30 градусов на курортном побережье сохранится и в ближайшие выходные.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

на Черноморском побережье без осадков, лишь 04.июля в Туапсинском районе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 04.07 днем юго-западный и южный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 04.07 и 05.07 19…24°, на участке Анапа-Геленджик до 27°, днем 04.07 28…33°,05.07 30…35°.

ИСТОЧНИК KP.RU