2020-07-03T09:12:18+03:00
Общество

«Ласточка» начнет курсировать между Ростовом и Сочи

Продажи билетов уже стартовали
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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"Ласточки" будут курсировать между Ростовом и Сочи. Фото мэрии Сочи"Ласточки" будут курсировать между Ростовом и Сочи. Фото мэрии Сочи
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СКЖД уже открыла продажу билетов на новый маршрут «Ласточки» на дистанции пути от Ростова-на-Дону до Сочи.

В сообщении перевозчика подчеркивается. что новый поезд введен в связи с увеличением пассажиропотока и для удобства пассажиров. Новая электричка начнет курсировать с 10 июля из донской столицы до станции Имеретинский курорт.

-«Ласточка» будет отправляться из Ростова в 17:18 и прибывать на станцию Имеретинский Курорт (Олимпийски парк) на следующий день в 1:43.Обратно поезд будет отправляться в 2:04 и прибывать в Ростов-на-Дону в 10:52.,- говорится в сообщении СКЖД.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 3 июля возобновлено движение электропоездов «Ласточка» по маршрутам внутри региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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