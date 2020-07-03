В «Сочи Парке» открылись совариум и мини-зоопарк

3 Июль 2020 2020-07-03T09:40:30+03:00

Прогулочный режим в первом тематическом парке страны «Сочи Парке» продолжается, но с конца июня развлечений стало больше

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В совариуме, который расположен в Южной резиденции Бабы-яги, живут птицы редких видов, а еще сурикаты, еноты, хаски и другие питомцы. Здесь ежедневно проходят открытые тренировки ловчих птиц, и за этим увлекательным зрелищем могут наблюдать все желающие.

Одновременно начал работу контактный мини-зоопарк «Лапушки» в Экодеревне. Животных разрешается гладить и кормить подходящей для них едой.

Скоро вернутся и шоу в дельфинарии парка. С 24 июня открылись детские площадки – освежающая спрей-зона «Солнечный риф», «Космические джунгли» и Экодеревня.

Все активности и развлечения, за исключением посещения «Лапушек», входят в прогулочный билет, который можно приобрести в кассах «Сочи Парка». Билет с открытой датой, который продается на сайте, начнет действовать с момента открытия «Сочи Парка» в полном режиме.

Всю актуальную информацию о парке можно найти на официальном сайте sochipark.ru и в соцсетях.

С 12 июня «Сочи Парк» вернулся к работе в прогулочном режиме и начал ежедневно принимать гостей.

23 июня семейный отель-замок «Богатырь», находящийся на территории парка, принял первых гостей.

В пресс-службе «Сочи Парка» напомнили, что в «Богатыре» действуют правила проживания в отеле, установленные в условиях пандемии коронавируса.