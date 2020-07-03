Судебным приставам после долгих переговоров удалось убедить женщину из Армавира сдать тест на COVID 19
Жительница Армавира настолько упорно уклонялась от тестирование на коронавирус, что в местное отделение службы судебных приставов даже поступил исполнительный лист, в котором говорилось, что женщину необходимо к этому принудить, так как до этого она общалась с заболевшими.
Приставы приехали к гражданке и вручили ей решение суда о необходимости сдачи анализа. Однако женщина продолжала упорствовать. Сотрудники УФССП вступили в переговоры.
- После продолжительных, но продуктивных уговоров, горожанка все же явилась в ГБУЗ «Городская больница Армавира», — сообщает пресс-служба УФССП по краю.
Результаты тестирования показали, что неуместное упорство женщины было еще и совершенно напрасным. Наличие COVID 19 у нее не подтвердилось.
ИСТОЧНИК KP.RU