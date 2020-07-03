Судебным приставам после долгих переговоров удалось убедить женщину из Армавира сдать тест на COVID 19

3 Июль 2020 2020-07-03T11:27:25+03:00

В Армавире приставы заставили женщина пройти тест на COVID 19. Фото УФССП по краю

До этого она общалась с заболевшими

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Жительница Армавира настолько упорно уклонялась от тестирование на коронавирус, что в местное отделение службы судебных приставов даже поступил исполнительный лист, в котором говорилось, что женщину необходимо к этому принудить, так как до этого она общалась с заболевшими.

Приставы приехали к гражданке и вручили ей решение суда о необходимости сдачи анализа. Однако женщина продолжала упорствовать. Сотрудники УФССП вступили в переговоры.

- После продолжительных, но продуктивных уговоров, горожанка все же явилась в ГБУЗ «Городская больница Армавира», — сообщает пресс-служба УФССП по краю.

Результаты тестирования показали, что неуместное упорство женщины было еще и совершенно напрасным. Наличие COVID 19 у нее не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU