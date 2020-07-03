Судебные приставы в Краснодаре задержали при входе в суд мужчину с перцовым баллончиком

3 Июль 2020 2020-07-03T11:16:23+03:00

В Краснодаре приставы задержали посетителя суда с перцовым баллончиком. Фото УФССП по краю

В его сумке обнаружена бутылка с неизвестной жидкостью

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Перед входом в здание мировых судей Центрального и Западного округа Краснодара внимание судебных приставов привлек странно себя ведущий мужчина, который явно сильно нервничал.

Приставы решили досмотреть посетителя. В его сумке сотрудники УФССП обнаружили перцовый баллончик и бутылку с неизвестной жидкостью.

- Мужчине было отказано в проходе в здание суда в соответствии с требованиями «Перечня предметов, запрещенных к проносу в здание мировых участков». В результате слаженных действий и профессионализма судебных приставов, было предотвращено опасное правонарушение, которое могло навредить посетителям суда, - говорится в сообщении пресс-службы УФССП по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU