В Сочи запустили новые автобусные маршруты

3 Июль 2020 2020-07-03T11:02:57+03:00

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В Сочи на линию вышли автобусы № 12, 17 и 18. Новые маршруты общественного транспорта заменят № 1 и 11.

- По многочисленным просьбам жителей Сочи были пересмотрены схемы движения данных автобусов. Все три новых маршрута составлены с учётом пожеланий самих горожан, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель главы города Сочи Сергей Робилко.

Например, автобус № 18 соединил микрорайон Бытха с ТРЦ «Моремолл» и ярмаркой на улице Яна Фабрициуса. Маршрут № 12 продлен до поста ГИБДД в микрорайоне Мамайка через через Курортный проспект, улицы Горького, Конституции, Донскую и Виноградную.

Автобус № 17 стал кольцевым и соединил несколько центральных улиц курорта.

Одновременно возобновили движение экспрессы № 105э и 135э до горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне.

ИСТОЧНИК KP.RU