2020-07-03T11:23:37+03:00
Общество

Задушил и закопал тело: на Кубани житель станицы пытался обмануть полицейских

Убийца был разоблачен под давлением улик
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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На Кубани мужчина убил сожительницу и спрятал ее тело. Фото СУ СК по краюНа Кубани мужчина убил сожительницу и спрятал ее тело. Фото СУ СК по краю
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В начале мая 2020 года в полицию Крыловского района поступило заявление от 58-летнего местного жителя о пропаже его 42-летней сожительницы. Мужчина рассказал, что его гражданская жена уехала неизвестно куда и принял активное участие в ее поисках.

Однако, в процессе оперативно-розыскных мероприятий полицией была установлена его причастность к исчезновению женщины. Под давлением доказательств мужчина сознался в убийстве сожительницы на почве ревности.

Он рассказал,что находился дома на улице Школьной в станице Новосергиевской. В какой-то момент он увидел в телефоне женщины ее переписку, и стал предъявлять претензии.

Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого гражданский муж ударил подругу по голове, после чего задушил ее. Тем же вечером злоумышленник, желая скрыть следы убийства, вывез тело на своем автомобиле в лес, где и закопал.

- Сейчас мужчине предъявлено обвинение в убийстве женщины (ч.1 ст.105 УК РФ) и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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