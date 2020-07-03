Староминской район Кубани получит новые парки и зоны отдыха

3 Июль 2020 2020-07-03T12:24:30+03:00

25 миллионов рублей выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов

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Жители станицы Канеловской в Староминском районе края ранее никогда и не думали, что у них когда-либо сможет появиться такой парк. Новая зона отдыха в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» создается на участке в 5 тысяч квадратных метров.

Из бюджетов разных уровней на это запланировано потратить 25 миллионов рублей.

- Сейчас рабочие обустраивают тротуарные дорожки и ведут подготовительные работы для укладки плитки. Завершить благоустройство парка планируется к сентябрю, – сообщает краевое министерство ТЭК и ЖКХ, в чьем ведении находится проект.

Территорию нового парка вскоре озеленят, и установят в нем малые архитектурные формы. здесь также расположатся игровая площадка, скамейки и фонари освещения.

А в станице Староминской идет уже второй этап благоустройства местного парка 30-летия Победы. здесь реконструируют территорию около 53 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU