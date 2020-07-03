Почти 350 НКО с Кубани получат дополнительную поддержку государства

3 Июль 2020 2020-07-03T12:37:07+03:00

Все они вошли в федеральный реестр

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Реестр НКО, которые получат право на дополнительную поддержку со стороны государства сформирован в соответствии с постановлениями Правительства РФ после сверки с данными ФНС.

В него входят частные образовательные организации, некоммерческие благотворительные организации, а также НКО-получатели грантов в сфере науки, образования, культуры и искусства.

Меры поддержки в отношении таких организаций выражаются в предоставлении отсрочек по арендной плате, снижении числа контрольных проверок, получении льготных кредитов и ряде других.

— В федеральный реестр вошло около 10 тысяч организаций, порядка 350 из них – кубанские. - отметил министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

ИСТОЧНИК KP.RU