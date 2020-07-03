2020-07-03T14:16:18+03:00
Общество

В Краснодаре из-за жары начались перебои со светом

В мэрии говорят, что работы проводятся круглосуточно
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Жара только начинает обороты, а в городе почти каждый день случаются аварийные отключения. То жители одного района остались без света, то через время без электроэнергии сидят их соседи. Как объясняются власти Краснодара, ситуацию постоянно контролируют сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК.

- Причиной падения напряжения в сети могут стать пиковые нагрузки на системы электроснабжения из-за высоких температур, - объясняет замдиректора департамента городского хозяйства и ТЭК Илья Данильченко. - Энергетики при необходимости перераспределяют нагрузки, что тоже может повлиять на снижение напряжения в сети.

По словам Ильи Данильченко, такие переключения позволяют не допустить серьезных сбоев, когда без света горожане могут остаться не на несколько часов, а на более долгий срок.

Как заверили в мэрии города, все аварии энергетики устраняют круглосуточно. Как только поступает заявка от жителей, бригады тут же выезжают по адресу.

Накануне вечером 2 июля с 21:27 из-за выхода из строя кабельной линии остались без света дома по улице Атарбекова - это около 3 тысяч жителей. Электричество вернулось ранним утром 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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