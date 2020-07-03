2020-07-03T13:41:08+03:00
Недвижимость

После отключений электричества в Краснодаре депутат Госдумы предложила увеличить штрафы для поставщиков энергии

По мнению Натальи Костенко, это станет стимулом для решения системных проблем
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Отключение электроэнергии в Краснодаре происходят регулярноОтключение электроэнергии в Краснодаре происходят регулярно
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С наступлением жары в Краснодаре обострилась проблема отключения электроэнергии. Нагрузки возросли, а сети не выдерживают. Лампочки гаснут целыми улицами, а на устранение неполадок уходят часы. Чаще остальных от отключений света страдает Музыкальный микрорайон, где сети чаще всего просто не рассчитаны на такие нагрузки.

Депутат Госдумы Наталья Костенко предложила увеличить штрафы для ресурсоснабжающих организаций до 200 тысяч рублей вместо нынешних 10 тысяч.

- Как показывает правоприменительная практика, размер штрафа не является существенным для РСО, и не препятствует дальнейшему нарушению законодательства, которое влечет за собой нарушение прав потребителей на благоприятные и безопасные условия проживания, - отмечает Костенко.

Компаниям проще заплатить штраф, чем заботиться об улучшении качества услуг. Более того, некоторые организации умышленно отключают электричество, пытаясь бороться с задолженностями управляющих компаний. При этом страдают жильцы, которые исправно вносили платежи.

- Если посмотреть на сообщения СМИ, то массовые отключения электроэнергии в этом году в Краснодаре происходили в июне, апреле, марте и январе. То есть - это системные проблемы, которые не связаны с сезонным повышение нагрузки на электросеть. Очевидно, что компании проще платить штрафы, чем заниматься решением многолетней проблемы. Предлагаемые изменения позволят не только обеспечить максимальную защиту прав потребителей, но и повысить стимулы для ресурсников заниматься подобными проблемами, улучшая качество предоставляемых коммунальных услуг на системной основе, - прокомментировала Наталья Костенко.

Законопроект уже поддержали в Минстрое России и 66 регионов, в скором времени он будет внесен в Госдуму на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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