В Краснодаре реконструировали крупнейший водозабор

3 Июль 2020 2020-07-03T13:51:53+03:00

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Крупный водозабор «Кировский», построенный еще в 1928 году — архиважный объект для краевого центра, поскольку снабжает водой весь центр Краснодара.

Теперь на нем реконструировано оборудование в машинном зале и все три резервуара, построена электролизную установка, которая призвана исключить применение вредных реагентов для очистки воды. Заменено также насосное оборудование.

- То, что здесь уже выполнено, — часть большой работы по приведению в порядок инженерных коммуникаций в центре города. Результатом должно стать бесперебойное, надежное водоснабжение потребителей, — отметил мэр Евгений Первышов в ходе посещения коммунального объекта

Новая мощность «Кировского» после реконструкции — 20 тыс. кубометров в сутки. Потребители отсюда получают очищенную воду по сетям, которые также постепенно модернизируются.

ИСТОЧНИК KP.RU