В Анапе с 6 июля подорожает проезд в общественном транспорте

3 Июль 2020 2020-07-03T14:02:51+03:00

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Понедельник 6 июля готовит жителям Анапы не самый приятный сюрприз. На курорте вырастет стоимость поездки на общественном транспорте.

Проезд на внутригородских маршрутах станет дороже на 1 рубль и составит 22 рубля с 6 до 20 часов, а с 20 до 6 часов – 25 рублей.

На пригородных маршрутах повышение составит 7-8 копеек за пассажирокилометр или около 4 процентов.

- С более подробной информацией о стоимости проезда на пригородных маршрутах регулярных перевозок можно будет ознакомиться в салонах автобусов или на официальном сайте администрации в разделе «Отдел по транспорту и связи», - отмечают в администрации Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU