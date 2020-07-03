В Анапе с 6 июля подорожает проезд в общественном транспорте
Понедельник 6 июля готовит жителям Анапы не самый приятный сюрприз. На курорте вырастет стоимость поездки на общественном транспорте.
Проезд на внутригородских маршрутах станет дороже на 1 рубль и составит 22 рубля с 6 до 20 часов, а с 20 до 6 часов – 25 рублей.
На пригородных маршрутах повышение составит 7-8 копеек за пассажирокилометр или около 4 процентов.
- С более подробной информацией о стоимости проезда на пригородных маршрутах регулярных перевозок можно будет ознакомиться в салонах автобусов или на официальном сайте администрации в разделе «Отдел по транспорту и связи», - отмечают в администрации Анапы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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