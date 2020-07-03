2020-07-03T14:13:28+03:00
Общество

МЧС распространило предупреждение о высокой пожароопасности на Кубани

Обстановка обусловлена запредельной жарой в регионе
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В крае объявлена повышенная пожароопасность . Фото ГУ МЧС по ККВ крае объявлена повышенная пожароопасность . Фото ГУ МЧС по КК
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По данным ГУ МЧС по краю, в период с 04 по 06 июля из-за аномальной жары в большинстве районов края, включая Черноморское побережье и город Краснодар сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

- Прогнозируется: вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах,- говорится в сообщении МЧС.

Ранее МЧС распространило экстренное предупреждение о почти 40-градусной жаре, которая ожидается в регионе с 3 по 5 июля.

Жителям края и туристам настоятельно посоветовали воздержаться от прогулок на улице в дневные часы, и исключить употребление алкоголя, который крайне опасен для здоровья в условиях очень жаркой погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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