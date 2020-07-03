На Кубани построят завод по производству полипропиленовой пленки и мешков
В Усть-Лабинском откроется новое производство. До конца 2020 года здесь запустят завод по производству изделий из полипропилена. Здание уже построено, ожидается поступление оборудования. Особое внимание уделят экологичности производства.
– По словам инвестора, технологический процесс на заводе полностью исключает промышленные отходы. По периметру цехов производства будет установлена мощная система промышленной вентиляции с очисткой воздуха, – прокомментировали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
На заводе будут выпускать полипропиленовую пленку и мешки для упаковки сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов.
Новый завод даст Усть-Лабинскому району 70 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит 180 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU