На Кубани построят завод по производству полипропиленовой пленки и мешков

3 Июль 2020 2020-07-03T14:22:19+03:00

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В Усть-Лабинском откроется новое производство. До конца 2020 года здесь запустят завод по производству изделий из полипропилена. Здание уже построено, ожидается поступление оборудования. Особое внимание уделят экологичности производства.

– По словам инвестора, технологический процесс на заводе полностью исключает промышленные отходы. По периметру цехов производства будет установлена мощная система промышленной вентиляции с очисткой воздуха, – прокомментировали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

На заводе будут выпускать полипропиленовую пленку и мешки для упаковки сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов.

Новый завод даст Усть-Лабинскому району 70 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит 180 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU