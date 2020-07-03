2020-07-03T14:33:53+03:00
Общество

Губернатор Кубани поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Вениамин Кондратьев пожелал им здоровья и успехов
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Губернатор Кубани поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Фото администрации ККГубернатор Кубани поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. Фото администрации КК
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к сотрудникам регионального управления ГИБДД с поздравлениями по поводу профессионального праздника.

Глава региона подчеркнул, что сотрудники ведомства круглыми сутками и в любую погоду стоят на страже законности и правопорядка на дорогах Краснодарского края.

Кондратьев на своей странице в Инстаграм также отметил, что сотрудники ГИБДД края вносят огромный вклад в снижение аварийности на дорогах, каждый день спасая человеческие жизни.

Особо губернатор остановился и на роли ГИБДД в период карантинных ограничений.

- Хочу выразить особые слова благодарности за работу в период карантина. В это непростое время вы круглосуточно несли вахту на магистралях, въездах в край, карантинных постах. Благодаря чему удалось не допустить распространения вируса внутри региона, сохранить стабильную эпидобстановку. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия,- написал Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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