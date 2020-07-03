Губернатор Кубани поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к сотрудникам регионального управления ГИБДД с поздравлениями по поводу профессионального праздника.
Глава региона подчеркнул, что сотрудники ведомства круглыми сутками и в любую погоду стоят на страже законности и правопорядка на дорогах Краснодарского края.
Кондратьев на своей странице в Инстаграм также отметил, что сотрудники ГИБДД края вносят огромный вклад в снижение аварийности на дорогах, каждый день спасая человеческие жизни.
Особо губернатор остановился и на роли ГИБДД в период карантинных ограничений.
- Хочу выразить особые слова благодарности за работу в период карантина. В это непростое время вы круглосуточно несли вахту на магистралях, въездах в край, карантинных постах. Благодаря чему удалось не допустить распространения вируса внутри региона, сохранить стабильную эпидобстановку. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия,- написал Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU