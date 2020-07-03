Студенты СГУ вместо диплома будут защищать бизнес-проекты

3 Июль 2020 2020-07-03T14:56:13+03:00

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Программа «Стартап как диплом» направлена на вовлечение талантливых обучающихся в развитие экосистемы технологического предпринимательства, поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии. Бизнес-проекты выпускников могут быть как реально существующими (с юридическими лицами и сформированной командой), так и находиться в стадии идеи. Программа начнет массово внедряться в российских вузах с будущего учебного года.

Сочинский государственный университет реализует программу «Стартап как диплом» уже в 2020 году. Сегодня состоялась защита первых дипломных работ в формате стартап-проекта. Помимо членов аттестационной комиссии и научного руководителя, на защите дипломных проектов присутствовали представители бизнеса, индустриальные партнеры и менторы студенческих стартапов, представители Бизнес-Инкубатора СГУ, которые помогали выпускникам в подготовке дипломных проектов.

- Решение Минобрнауки о приравнивании стартапов к дипломным работам вышло очень своевременно. Диплом в формате бизнес-проекта органично дополняет нашу систему вовлечения студентов в предпринимательскую деятельность, которую мы развиваем в Сочинском Государственном Университете с 2018 года, - отметила Ректор СГУ Галина Романова, - Мы отмечаем большой интерес наших студентов к занятию предпринимательской деятельностью уже во время учебы. Дипломная работа в формате стартапа может стать началом успешной предпринимательской карьеры для наших выпускников.

- Участники нашей пилотной программы «Стартап как диплом» прошли специальную образовательную акселерационную программу по запуску бизнес-проектов, - рассказала руководитель Бизнес-Инкубатора Сочинского государственного университета Ольга Берген, - Наши будущие выпускники в ходе работы над стартап-проектами получили возможность протестировать жизнеспособность своих бизнес-идей, мы помогли им найти менторов и индустриальных партнеров, что позволило начинающим предпринимателям сделать более уверенно свои первые шаги в бизнесе.

В этом году диплом в формате стартап-проекта подготовили три студента. Николай Финенко (он заканчивает инженерно-экологический факультет) создал проект экодома с теплицей. По его мнению, экодом помогает решить проблему с нехваткой земель в центре города для выращивания сельскохозяйственных культур.

- В Сочи для выращивания своего урожая людям приходится покупать дачные участки, находящиеся далеко от центра города. А в экодоме теплица находится прямо на крыше над квартирой человека. Ему нет необходимости выходить из дома, - рассказал Николай Финенко.

Ольга Ивченко, студентка факультета экономики и процессов управления занимается развитием идеи маркетплейса через который художники, хендмейдеры, музыканты и авторы других творческих направлений смогут продавать свои работы. Маркетплейс поможет сделать продажу и покупку оригинальных авторских товаров доступнее.

- ComeTogether – проект, созданный для поддержки творческих людей. Мы восхищаемся современными авторскими работами, поэтому хотим сделать их продажу удобней для авторов, а покупку – доступней для таких же любителей искусства, как мы, – поделилась студентка. – Нас окружало большое количество талантливых людей, и мы не понаслышке знаем, с какими проблемами они сталкиваются при реализации своего творчества.

По словам основателя стартапа, так возникла идея создать удобную платформу, которая помогла бы найти творческим людям свою аудиторию и довести товар до покупателя.

- На данный момент мы готовимся к открытию сайта, уже работают группы в социальных сетях, а также физические точки продаж, где можно приобрести работы наших авторов. У того, кто умеет создавать, должен быть тот, кто умеет грамотно продавать, поэтому мы предлагаем объединить усилия и двигаться к цели вместе, – заключила Ивченко.

Студент факультета туризма и сервиса Эрик Бирюкбаев создает проект по оказанию услуг проектирующим компаниям по экспресс-диагностике технического состояния инженерных систем.

- Уникальность явления резонанса трубопроводов заключается в том что, при всей его богатой изученности, он часто проявляется в водопроводной системе, а особенно в системе ЖКХ. Мой проект помогает решить проблему снижения работоспособности трубопроводных систем с помощью современного метода – 3D печати, – рассказал студент.