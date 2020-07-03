2020-07-03T14:57:47+03:00
Общество

Этим летом в санаториях смогут отдохнуть около 85 тысяч кубанских детей

Власти региона обсудили начало работы детских санаториев
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
На Кубани смогут отдохнуть около 85 тысяч местных детей. Фото администрации ККНа Кубани смогут отдохнуть около 85 тысяч местных детей. Фото администрации КК
Изменить размер текста:

На совещании в администрации края обсудили вопросы организации летнего отдых детей в санаториях и пансионатах региона.

В этом году серьезные коррективы в подготовку здравниц к летнему сезону внес карантин в связи с пандемией COVID 19.

В июне детские лагеря в крае вообще не работали, как и лагеря при школах. Из-за этого бюджет оздоровительной кампании сокращен до полутора миллиардов рублей.

- Тем не менее, нам удастся в этом летнем сезоне оздоровить 85 тысяч ребят. Задача, которую ставит перед нами губернатор, – сделать их отдых комфортным и безопасным с учетом сегодняшней эпидобстановки, – подчеркнул министр труда и соцразвития края Сергей Гаркуша.

Детские лагеря на побережье Черного моря в Анапе, Туапсинском и Темрюкском районах начали открываться лишь с 1 июля. Пока работают всего 19 здравниц.

Группы юных туристов могут быть заполнены всего наполовину, не более. Принимают у моря пока только детей из края. Тем не менее, к открытию готовятся еще более 100 детских лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
План года по экспорту сельхозпродукции Краснодарский край выполнил на 44%
В Сочи откроют «IT-куб» для юных программистов
На выезде из Краснодара возникли огромные пробки
В районах Краснодарского края создадут градостроительные советы
В Новороссийске из моря вытащили утопленника
В Краснодарском крае из-за сильной жары ограничили на 20 дней доступ в леса
В Сочи без воды остались более двух тысяч жителей курортного поселка
Клещи в Краснодарском крае: пострадавших в разы меньше по сравнению с прошлым годом
Три тысячи километров на танках за секунды: команды Севера и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»
В Сочи произошел пожар в торговом здании
Этим летом в санаториях смогут отдохнуть около 85 тысяч кубанских детей
Студенты СГУ вместо диплома будут защищать бизнес-проекты
Губернатор Кубани поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
На Кубани построят завод по производству полипропиленовой пленки и мешков
В Краснодаре из-за жары начались перебои со светом
МЧС распространило предупреждение о высокой пожароопасности на Кубани
В Анапе с 6 июля подорожает проезд в общественном транспорте
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Краснодаре реконструировали крупнейший водозабор
После отключений электричества в Краснодаре депутат Госдумы предложила увеличить штрафы для поставщиков энергии
На Кубани скончались еще два пациента с СOVID 19
В Олимпийском парке Сочи потерялся 9-летний мальчик
Почти 350 НКО с Кубани получат дополнительную поддержку государства
Староминской район Кубани получит новые парки и зоны отдыха
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 июля