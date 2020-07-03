Этим летом в санаториях смогут отдохнуть около 85 тысяч кубанских детей

3 Июль 2020 2020-07-03T14:57:47+03:00

На Кубани смогут отдохнуть около 85 тысяч местных детей. Фото администрации КК

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На совещании в администрации края обсудили вопросы организации летнего отдых детей в санаториях и пансионатах региона.

В этом году серьезные коррективы в подготовку здравниц к летнему сезону внес карантин в связи с пандемией COVID 19.

В июне детские лагеря в крае вообще не работали, как и лагеря при школах. Из-за этого бюджет оздоровительной кампании сокращен до полутора миллиардов рублей.

- Тем не менее, нам удастся в этом летнем сезоне оздоровить 85 тысяч ребят. Задача, которую ставит перед нами губернатор, – сделать их отдых комфортным и безопасным с учетом сегодняшней эпидобстановки, – подчеркнул министр труда и соцразвития края Сергей Гаркуша.

Детские лагеря на побережье Черного моря в Анапе, Туапсинском и Темрюкском районах начали открываться лишь с 1 июля. Пока работают всего 19 здравниц.

Группы юных туристов могут быть заполнены всего наполовину, не более. Принимают у моря пока только детей из края. Тем не менее, к открытию готовятся еще более 100 детских лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU