В Сочи произошел пожар в торговом здании

3 Июль 2020 2020-07-03T15:12:45+03:00

В тушении были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС России

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В Сочи произошел пожар в торговом предприятии. В 07:34 на пульт диспетчера Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании в Лазаревском районе, на проспекте Павлова. В 07:35 на место ЧП выехали подразделения МЧС России.

- На месте было установлено, что огонь охватил площадь 20 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Для ликвидации возгорания были задействовано две единицы техники и шесть человек личного состава МЧС России. Чтобы потушить огонь, подали ствол "Дельта" и подключили звено газодымозащитников.

Представитель пресс-службы рассказал, что в 07:41 огонь был локализован, в 07:50 – ликвидирован. Во время пожара никто не пострадал.

Напомним, что региональное МЧС 2 июля предупредило о сильной жаре на территории края, которая продлится до 5 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU