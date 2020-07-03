2020-07-03T15:51:36+03:00
Общество

В Сочи без воды остались более двух тысяч жителей курортного поселка

Ремонтные работы на водоводе продлены до 18:00
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи без воды остались более двух тысяч жителей курортного поселка. Пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканала»В Сочи без воды остались более двух тысяч жителей курортного поселка. Пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканала»
Изменить размер текста:

В сочинском поселке Хоста ведутся ремонтные работы на водоводе диаметром 600 мм на Сухумском шоссе. Без воды остались более двух тысяч человек.

- Утечка возле дома № 30 «А» оперативно ликвидирована. В настоящий момент ведутся работы дома № 17 «Е» по Сухумскому шоссе, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь МУП Сочи «Водоканал» Константин Бредников.

Он обратил внимание, что работы продлятся ориентировочно до 18:00. А пока для жителей организован подвоз воды. Автоцистерна находится на улица Звездной, между домами № 3 и 5.

Константин Бредников напомнил. что прежний тариф на воду: 33,43 рубля за один кубический метр (включая НДС), продолжает действовать для абонентов водоканала Сочи после 1 июля, он не изменился. На 66 копеек, повысилась стоимость отведения одного кубометра канализационных стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
План года по экспорту сельхозпродукции Краснодарский край выполнил на 44%
В Сочи откроют «IT-куб» для юных программистов
На выезде из Краснодара возникли огромные пробки
В районах Краснодарского края создадут градостроительные советы
В Новороссийске из моря вытащили утопленника
В Краснодарском крае из-за сильной жары ограничили на 20 дней доступ в леса
В Сочи без воды остались более двух тысяч жителей курортного поселка
Клещи в Краснодарском крае: пострадавших в разы меньше по сравнению с прошлым годом
Три тысячи километров на танках за секунды: команды Севера и Юга сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»
В Сочи произошел пожар в торговом здании
Этим летом в санаториях смогут отдохнуть около 85 тысяч кубанских детей
Студенты СГУ вместо диплома будут защищать бизнес-проекты
Губернатор Кубани поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия
На Кубани построят завод по производству полипропиленовой пленки и мешков
В Краснодаре из-за жары начались перебои со светом
МЧС распространило предупреждение о высокой пожароопасности на Кубани
В Анапе с 6 июля подорожает проезд в общественном транспорте
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Краснодаре реконструировали крупнейший водозабор
После отключений электричества в Краснодаре депутат Госдумы предложила увеличить штрафы для поставщиков энергии
На Кубани скончались еще два пациента с СOVID 19
В Олимпийском парке Сочи потерялся 9-летний мальчик
Почти 350 НКО с Кубани получат дополнительную поддержку государства
Староминской район Кубани получит новые парки и зоны отдыха
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 июля