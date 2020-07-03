3 Июль 2020 2020-07-03T15:51:36+03:00

В Сочи без воды остались более двух тысяч жителей курортного поселка. Пресс-служба МУП г. Сочи «Водоканала»

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В сочинском поселке Хоста ведутся ремонтные работы на водоводе диаметром 600 мм на Сухумском шоссе. Без воды остались более двух тысяч человек.

- Утечка возле дома № 30 «А» оперативно ликвидирована. В настоящий момент ведутся работы дома № 17 «Е» по Сухумскому шоссе, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь МУП Сочи «Водоканал» Константин Бредников.

Он обратил внимание, что работы продлятся ориентировочно до 18:00. А пока для жителей организован подвоз воды. Автоцистерна находится на улица Звездной, между домами № 3 и 5.

Константин Бредников напомнил. что прежний тариф на воду: 33,43 рубля за один кубический метр (включая НДС), продолжает действовать для абонентов водоканала Сочи после 1 июля, он не изменился. На 66 копеек, повысилась стоимость отведения одного кубометра канализационных стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU