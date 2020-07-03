В Краснодарском крае из-за сильной жары ограничили на 20 дней доступ в леса
Из-за аномально жаркой и сухой погоды региональным Министерством природных ресурсов принято решение ограничить сроком на 20 дней доступ в леса на территории Краснодарского края.
Запрет касается и людей, и транспорта, и начинает действовать уже 4 июля.
Ранее с предупреждением о высокой пожароопасности из-за жары выступило управление МЧС по краю.
Ведомство напомнило, в частности, и о повышенной опасности в лесах региона.
- Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с: увеличением количества пожаров на объектах экономики и в населенных пунктах, возникновением лесных пожаров; возгораниями и увеличениями площадей ландшафтных пожаров; пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах,- предупреждает ГУ МЧС по краю.
ИСТОЧНИК KP.RU