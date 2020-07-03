2020-07-03T16:59:26+03:00
Общество

В районах Краснодарского края создадут градостроительные советы

Власти региона надеются получить активную обратную связь от жителей и экспертного сообщества
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В крае создаются градостроительные советы. Фото администрации ККВ крае создаются градостроительные советы. Фото администрации КК
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На совещании в Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил задачу для каждого города и района региона по созданию в них градостроительных советов.

По мнению главы региона, это необходимо для обеспечения обратной связи с местными жителями по вопросам развития территорий.

Поводом для такого решения стало согласование проекта генплана Краснодара.

По мнению главы региона, жители недостаточно информированы о генплане и перспективах развития Краснодара.

-- Знаю, что поступает немало замечаний и вопросов от горожан и бизнеса. Необходимо создать площадки для крупномасштабного обсуждения плана, организовывать телевизионные и онлайн трансляции, – отметил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что уже началось ознакомление с генпланом жителей, а затем пройдут общественные обсуждения.

– Все материалы уже размещены на сайте генплана, их можно изучить, а с 6 июля по 6 августа горожане смогут подавать свои предложения, – сказал мэр Краснодара.

Вениамин Кондратьев заметил, что столь широкого обсуждения еще никогда не было, и оно должно пройти максимально открыто и публично. Такая работа должна стать примером для всех 44 муниципалитетов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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