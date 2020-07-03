На выезде из Краснодара возникли огромные пробки

3 Июль 2020 2020-07-03T16:45:34+03:00

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Судя по всему, многие тысячи жителей Краснодара не остановили предупреждения экстренных служб об аномальной жаре, потому что во второй половине дня в пятницу огромные пробки образовались на выездах из города.

- Движение на трассе М-4 практически парализовано от Уральской до развязки на Южном обходе,- сообщают краснодарцы в соцсетях.

Сервис «Яндекс.Пробки» показывает на своей карте гигантский затор в районе краевого центра длиной более 11 километров.

Ранее ГИБДД предупреждало о высокой вероятности возникновения пробок на трассах,ведущих к морю.

- В режиме перегрузки в летний сезон функционируют участки дорог, которые ведут к Сочи и Новороссийску. В первую очередь это отрезок трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги, автодорога федерального значения А-147 «Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия» от Джубги до Туапсе, а также в границах Лазаревского района Сочи, — говорится в сообщении ОГИБДД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU