3 Июль 2020 2020-07-03T16:47:50+03:00

В нем будут проходить бесплатные занятия по информационным технологиям

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В Сочи откроют «IT-куб» для юных программистов. Он начнет работу на курорте в 2020-2021 учебном году. Здесь бесплатно смогут заниматься информационными технологиями более 400 школьников от 8 до 17 лет.

- «IT-куб» создается в рамках национального проекта «Образование» на базе муниципального центра творческого развития и гуманитарного образования Сочи, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. - На это выделено около 9 млн рублей.

Для центра будет закуплено необходимое оборудование. В том числе: интерактивные панели и комплекты по робототехнике, ноутбуки, компьютеры, мебель.

В программе обучения: основы программирования и интернет-технологий, разработка приложения для мобильных устройств, робототехника.

Кроме того, школьники будут готовить собственные исследовательские проекты и инженерно-технические разработки. В планах центра «IT-куб» - с ведущими компаниями и учебными заведениями.

ИСТОЧНИК KP.RU