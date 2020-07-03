План года по экспорту сельхозпродукции Краснодарский край выполнил на 44%
Власти Краснодарского края до конца 2020 года планируют экспортировать за рубеж сельхозпродукцию на сумму более $2,5 млрд. Об этом журналистам сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что даже коронавирусные карантинные ограничения не повлияли на успешную работу агрокомплекса.
"Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, план по экспорту сельхозпродукции край уже выполнил на 44%. До конца года поставим товаров на $2 млрд 522 млн", - сказал Кондратьев.
Глава региона также подчеркнул, что в этом году у партнеров вырос спрос на новую продукцию, в частности сою и рапс.
Для производителей этих культур предусмотрены специальные меры поддержки от государства.
Для этого выделено 200 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU