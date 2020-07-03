План года по экспорту сельхозпродукции Краснодарский край выполнил на 44%

3 Июль 2020 2020-07-03T16:56:56+03:00

Годовой план по экспорту край выполнил на 44%. Фото администрация КК

До конца 2020 года регион экспортирует продукции на 2,5 миллиарда долларов

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Власти Краснодарского края до конца 2020 года планируют экспортировать за рубеж сельхозпродукцию на сумму более $2,5 млрд. Об этом журналистам сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что даже коронавирусные карантинные ограничения не повлияли на успешную работу агрокомплекса.

"Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, план по экспорту сельхозпродукции край уже выполнил на 44%. До конца года поставим товаров на $2 млрд 522 млн", - сказал Кондратьев.

Глава региона также подчеркнул, что в этом году у партнеров вырос спрос на новую продукцию, в частности сою и рапс.

Для производителей этих культур предусмотрены специальные меры поддержки от государства.

Для этого выделено 200 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU